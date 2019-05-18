شاهدوا رامز جلال يسخر من فنان مريض بـ“الشفة الأرنبية“ في مقلب ”رامز في الشلال“

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 11:58 صباحاً - أوقع الفنان المصري رامز جلال، لأول مرة، في برنامجه ”رامز في الشلال“، ضحيتين، هما: الفنانة نور قدري، والفنان طاهر أبو ليلة، والذي يُعاني من عيب خُلقي، يجعل طريقة كلامه غريبة، وهذا العيب الخُلقي ناتج عن تشوه يسمَّى الشفة الأرنبية.



وسخر رامز جلال، من صوت ”أبوليلة“، في الحلقة قائلًا: ”اخرس يا طاهر هتهيّج علينا الحيوانات، يخرب بيت قصبة رجلك يالا، دي مش رجلين بني آدم دي رجلين ترابيزة“.



كما سخر رامز، من حواجب الفنانة نور قدري وملابسها، حيث قال: ”إيه ده يا نور، إنتِ ما لقتيش هدوم ولبستي الجورنال، إيه الحواجب دي يا نور، أيتها الساحرة الشريرة“.

وأُصيبت نور، بحالة من الفزع، فور سقوطها في النهر، فيما قام رامز، باستفزاز ”أبو ليلة“، وسط حالة من الخوف للسقوط في أي وقت، كونه لا يستطيع العوم.



وفي فقرة ”الغوريلا“، التي يرتدي رامز جلال مجسمًا لها، وجدنا مواجهة على غير العادة من قِبل الفنان طاهر أبو ليلة، حيث وقف بكل شجاعة وجرأة عقب ظهورها مستعينًا بفرع شجرة، وقال لها:“غوري بعيد“.

وكادت الفنانة نور قدري، أن تُصاب بحالة من الإغماء، بعد رؤية الغوريلا.