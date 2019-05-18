وفاة معماري الهرم الزجاجي بمتحف اللوفر

متابعة بتجــــــــــرد: توفي المعماري الأميركي آي.إم. بي، وهو من أشهر المعماريين وأكثرهم إنتاجاً في القرن العشرين، عن عمر يناهز 102 عام.

وفي التفاصيل، فقد اشتهر المعماري بترميم متحف اللوفر في باريس وتجديده بالإضافة إلى الصالة الفخرية لمشاهير موسيقى الروك أند رول في كليفلاند الأميركية.

وصمّم المعماري الراحل هرماً زجاجياً إطاراته من الصلب وارتفاعه 21 متراً ليكون بمثابة مدخل فخم ومهيب للمتحف إلى جانب ثلاثة أهرامات أصغر منه.

وجاء تصميم الهرم متناقضاً بشدة مع أسلوب البناء الفرنسي الكلاسيكي في المتحف وهو ما أثار غضب الكثير من الفرنسيين.