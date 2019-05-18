مقتل فنان عربي طعنًا في عنقه وجسده

متابعة بتجـــــــــــرد: هزّ خبر مقتل الملحن العراقي فارس حسن المجتمع العراقي، بعد إنتشار خبر العثور على جثته عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وفي التفاصيل، فقد تعرّض الفنان فارس حسن للقتل طعناً بسكين في عنقه وجسده. وعثرت القوى الأمنيّة العراقيّة على جثته وظهرت عليها آثار الطعنات.

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