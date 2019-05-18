نجاح من نوع آخر لمسلسل أحمد السقا “ولد الغلابة”

متابعة بتجــــــــــــرد: على وقع النجاح الكبير الذي يحققه مسلسل “ولد الغلابة” للنجم المصري أحمد السقا، تحصد شارة العمل والتي تحمل اسم “يا جبل ما يهزك ريح” انتشارًا واسعًا في جمهورية مصر العربية.

شارة “يا جبل ما يهزك ريح” يؤديها الفنان محمود الليثي وهي من كلمات عبد المنعم طه، ألحان محمد عبد المنعم وتوزيع خالد نبيل وتتصدّر منذ إطلاقها المراتب الأولى ضمن قائمة الأغاني الأكثر تحميلًا وطلبًا من الجمهور.

ويجسد أحمد السقا في مسلسل “ولد الغلابة” دور رجل صعيدي يعاني من الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية كسائق تاكسي في الليل، وبالرغم من ذلك تدفعه الظروف للإتجار في المخدرات.

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مسلسل “ولد الغلابة” يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كل من محمد ممدوح، إنجي المقدم، مي عمر، إدوارد، هادي الجيار وهو من تأليف أيمن سلامة وﺇﺧﺮاﺝ محمد سامي.

لمشاهدة فيديو شارة “يا جبل ما يهزك ريح”: