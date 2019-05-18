ملايين “يا بتفكر يا بتحس” لـ شيرين عبد الوهاب تحاصر “خمسة ونص”

متابعة بتجـــــــــــرد: تواصل شارة “يا بتفكر يا بتحس” التي تقدّمها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها لمسلسل “خمسة نص” الرمضاني بطولة النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار تحقيق ملايين المشاهدات عبر موقع “يوتيوب” الشهير.
وقد حصدت الأغنية سبعة ملايين مشاهدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إتاحة عرض الفيديو الخاص بها ضمن الحملة الدعائية التي رافقت عرض مسلسل “خمسة ونص” عبر الفضائيات العربية.
وتعتبر هذه الأغنية، أوّل تجربة غنائية لـ شيرين عبد الوهاب باللهجة اللبنانية في تعاون مميّز يجمعها مع شركة “صبّاح إخوان” لصاحبها المنتج صادق الصبّاح.
أغنية “يا بتفكر يا بتحس” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد وقد سجّلتها شيرين في استوديو “جيمي حداد” في لبنان.
مسلسل “خمسة ونص” يعكس أبعاد الصراع بين الحب من جهة والسلطة والمال من جهة أخرى، فيجتمع فيه النجوم نادين نسيب نجيم، قصي خولي ومعتصم النهار، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.
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