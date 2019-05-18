ياسمين صبري تسترجع نشاطها الإلكتروني بهذا السؤال!

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أن انتهت من تصوير كافة مشاهد مسلسلها الرمضاني لهذا العام “حكايتي”، تفرغت النجمة المصرية ياسمين صبري للتواصل مع الجمهور واسترجعت من جديد نشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتطرقت ياسمين صبري في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها على موقع “تويتر” إلى الشيء الذي يعتبره متابعيها الأغلى بالسنبة لهم في الحياة.

وكشفت ياسمين صبري عن أنها طرحت هذا السؤال على رجل كبير في السن فقالت: “سألت رجل كبير في السن ايه أغلي حاجة في الحياة؟ قالي: الوقت والصحة”، وتابعت موجهةً سؤالها إلى الجمهور: “ايه أغلي حاجة في الحياة؟”، لتعود وتوضح رأيها الشخصي في الموضوع: “انا احس راحة البال”.

تجدر الإشارة إلى أن ياسمين صبري تجسد في مسلسل “حكايتي” شخصية فتاة تتعرض لصدمة عصبية في طفولتها بسبب وفاة والدها أمام عينيها، فتدخل في خلافات مع عائلة والدتها.

مسلسل “حكايتي” يشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد بدير، ادوارد أحمد صلاح حسني وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.