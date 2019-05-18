مالوما يحتلّ الخريطة الإلكترونية و”11:11″ في الصدارة

متابعة بتجـــــــــرد: سيطر النجم الكولومبي العالمي مالوما على الخريطة الإلكترونية، طيلة الساعات الماضية وذلك بعدما أطلق رسميًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتصدّر هاشتاغ اسم الألبوم محرك بحث موقع “جوجل” الشهير، وذلك نظرًا للجماهيرية الواسعة التي يتمتّع بها مالوما في مختلف بلدان العالم.

وحقق كليب أغنية 11 PM الذي طرحه مالوما بالتزامن مع إصدار الألبوم أكثر من خمسة ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة واحتلّ أيضًا المرتبة الأولى في قائمة “الترندينغ” الخاصة بموقع “يوتيوب”.

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ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

لمشاهدة فيديو كليب “11:11”: