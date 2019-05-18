جورج قرداحي: أخوض تجربة التمثيل بهذا العمل قريبًا.. وهذه حقيقة خيانتي لزوجتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي اللبناني جورج قرداحي حقيقة إخفاء إعلان إسلامه، مشيرًا إلى أنه لم يخف ذلك، وأنه يحترم الديانتين الإسلامية والمسيحية كونهما الأقرب لبعضهما البعض، ولا يوجد ما يستدعي تغيير ديانته- بحسب تعبيره.

وقال قرداحي، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبي عبر فضائية القاهرة والناس مساء الجمعة: "الأديان جاءت لاحترام وحماية الإنسان، وما يهمني هو الإنسان".

وعن علاقته بالمعجبات وخيانته لزوجته، قال جورج إنه لم يخن زوجته متحدثًا بالعامية المصرية: "مراتي مقفشتنيش، وأنا لم أفعل أي شيء يجرح شعور أبنائي طوال حياتي، خاصة أن لدي ابنتين صبايا الآن، ووضعت حدًا بين المعجبات وبين بيتي، وحافظت عليه الحمد لله".

وسرد قرداحي أغرب موقف تعرض له أثناء برنامجه "المسامح كريم"، مشيرًا إلى أن أحد الأزواج الذي دعاه للصلح بينه وبينه زوجته ترك الاستوديو وظل يردد: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" بمجرد رؤية صورة زوجته، ثم ألقى بنفسه في بركة مياه خارج الاستوديو مقتنعًا بوجود شياطين داخل الاستوديو؛ لأن خلافًا كبيرًا وقع بينه وبين زوجته بسبب يقينه بأنها أرادت إيقاع الضرر به.

وأكد قرداحي أن برنامجه "المسامح كريم" لم يكن مفبركًا وإنما حقيقي 100% بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن "البرود وتحمله لمضايقات الضيوف سبب النجاح والوصول إلى نتيجة جيدة".

وكشف الإعلامي اللبناني عن موافقته مؤخرًا على التمثيل في عمل فني مصري يحمل اسم "حكم على الهوا" من تأليف الكاتب المصري مصطفى محرم، والاتفاق معه على أجر مرتفع يعادل أجر أشهر نجوم الفن، في الوقت الذي قال فيه إن موافقته جاءت بسبب قيام العمل الفني على دور يشبه دوره في برنامجه الأشهر "من سيربح المليون، لكن لم يخرج العمل إلى النور.

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وأضاف: "أنا إنسان طبيعي، ولا أجيد التمثيل بالغضب والفرح، ورفضت عروضًا كثيرة للتمثيل منذ أن قدمت لمصر، عبر سنوات مضت"، في الوقت الذي أكد فيه أنه لم يجد سببًا واضحًا لعدم الاستعانة به في الإعلام اللبناني.

وأردف: "ربما لديهم أسباب، وربما بسبب الأجر، في النهاية أنا ليس لدي مشكلة".

وشن جورج قرداحي هجومًا على الإعلامي السوري فيصل القاسم بفضائية "الجزيرة"، في الوقت الذي أثنى فيه على أداء الإعلاميين المصريين عمرو أديب ومحمود سعد وآخرين.

وتعليقًا على صورة الإعلامي اللبناني طوني خليفة، قال: "مجتهد ومكافح، واستطاع أن يحقق ذاته، ونصيحتي له أن يقدم برنامجًا في لبنان مثل طوني خليفة يقدم.. طوني خليفة يستضيف..مع طوني خليفة".