شكرا لقرائتكم محكمة إسبانية تبرّئ شاكيرا من سرقة لحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - برأت محكمة تجارية في مدريد الخميس النجمة الكولومبية شاكيرا ومواطنها كارلوس فيفيس من تهمة سرقة لحن أغنيتها الناجحة "بيثيكليتا" من مغن كوبي. وكان المغني الكوبي ليفام يزعم أن "لا بيثيكليتا" مستوحاة من أغنيته "يو تي كييرو تانتو" الصادرة سنة 1997. ويمكن لليفام استئناف الحكم الصادر الخميس. وأغنية "لا بيثيكليتا" التي تؤديها النجمة الكولومبية مع مواطنها كارلوس فيفيس نالت سنة 2016 جائزة "غرامي" لأفضل أغنية بنسختها الأميركية اللاتينية.

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