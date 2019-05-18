نجوم الفن يُهنّئون زعيم "الإفيهات" وصاحب "الحب الوحيد" بعيد ميلاده

سيطر اسم الفنان المصري الكبير عادل إمام على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع عيد ميلاده الـ79، الموافق 17 مايو/ أيَّار 2019، حيث بادرت جميع فئات الشعب المصري والعربي بتقديم التهاني للنجم الملقب بـ"الزعيم" على المسيرة التي قدمها خلال مشواره، داعين الله له بطول العمر واستكمال النجاح.

ونرصد في هذه السطور بعضًا من جوانب حياة الفنان القدير عادل إمام:

نشأته

ولد عادل محمد إمام، في 17 مايو/ أيَّار عام 1940، في قرية بمحافظة الدقهلية المصرية، وتخرّج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وينتمي إلى أسرة بسيطة، وكان يعمل والده "شاويش" في مصلحة السجون.

بدايته الفنية

تفجّرت موهبته على مسرح جامعة القاهرة، وكان يدرس بكلية الزراعة مطلع ستينات القرن الماضي، حيث مضى بمسيرته يضع فيها الدور تلو الدور ليستحق بعدها الحصول على لقب الزعيم.

حياته العائلية

تزوج عادل إمام من السيدة هالة الشلقاني التي تعتبر الحب الأول والأخير في حياته، وكشف من قبل أنه لم يتخيل يومًا بأنه سيتزوج امرأة غيرها، والتي عرفها وهو فقير جدًا، وقبل أن يصبح نجمًا مشهورًا، وشجعته على النجاح والوصول إلى النجومية.

رزق الزعيم من زوجته بثلاثة أبناء، هم المخرج رامي إمام، والذي تزوج من فتاة من عائلة ثرية وعريقة تدعى ياسمين محمد شامي الغزالي، بينما ابنته الثانية فهي سارة إمام، والتي رفض عادل إمام أن تدخل مجال التمثيل، أما نجله الأصغر فهو الفنان محمد عادل إمام الذي يسير على خطى والده للحصول على النجومية والشهرة.

ولدى إمام، 6 أحفاد، هم عادل وعز الدين ورقية أبناء ابنه الأكبر رامي إمام، وأمينة وكاميليا وهالة أبناء ابنته سارة إمام.

أعماله الفنية

قدّم الزعيم عادل إمام، مئات الأعمال الفنية خلال مشواره الفني، وكانت أبرز أعماله المسرحية، "الزعيم"، و"شاهد مشافش حاجة"، و"مدرسة المشاغبين"، و"بودي جارد"، و"سري جدا"، و"أنا وهو وهي"، و"أنا فين وأنت فين"، و"البيجاما الحمراء"، و"الواد سيد الشغال".

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وشارك إمام، في عدة مسلسلات، منها ”النضال“، و“الفنان والمهندسة“، و“الرجل والدخان“، و“كيف تخسر مليون جنيه“، و“أحلام الفتى الطائر“، و“دموع في عيون وقحة“، و“فرقة ناجي عطا الله“، و“العراف“، و“صاحب السعادة“، و“أستاذ ورئيس قسم“، و“مأمون وشركاه“، و“عفاريت عدلي علام“، و“عوالم خفية“، ومسلسل إذاعي واحد مع عبد الحليم حافظ هو ”أرجوك لا تفهمني بسرعة“.

أبرز إفيهاته

استحوذ الزعيم على الإفيهات الكوميدية التي لا تزال حاضرة وتُستخدم حتى يومنا هذا بين الجماهير.. وأبرزها

- بلد بتاعت شهادات صحيح

أحد أبرز إفيهات الزعيم، التي أداها دسوقي أفندي، السكرتير في فيلم "أنا وهو وهي"، ويُعد هذا المشهد هو البداية الحقيقية للفنان عادل إمام نحو عالم الشهرة النجومية.

- متعودة دايمًا

قالها الزعيم في مسرحيته الشهيرة "شاهد ما شفش حاجة"، حيث أدى دور الشاهد سرحان عبد البصير.

- بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف

وهو أحد أشهر الإفيهات الساخرة للزعيم، والتي قالها ردًا على معلمته عفت التي جسدت شخصيتها الفنانة سهير البابلي، عندما طلبت منه الوقوف في أحداث مسرحية "مدرسة المشاغبين".

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- ناس طيبين أوي يا خال

كرره الزعيم في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية، ولكن البداية كانت مع فيلم "المتسول"، ثم في مسرحية "الواد سيد الشغال".

- أنا شربت حشيش يا سعاد

قال هذه الجملة لزوجته يسرا، في فيلم "كراكون في الشارع".

- الساعة بخمسة جنيه والحسابة بتحسب

قالها الزعيم، في فيلم "عنتر شايل سيفه"، لتصبح بعدها لسان حال الكثيرين للرد على سؤال حول سعر شيء ما.

- هو الدين بيقول إيه؟

من أشهر ما قاله الزعيم في فيلم "حسن ومرقص"، ورددها كثيرون وغيرها الكثير مثل: إحنا بتوع الأتوبيس يا إخوانا وبتعرف تعد لحد كام.

قالوا عنه

لا يختلف اثنان على موهبة الزعيم وطريقته السهلة في رسم السعادة على وجوه الناس، فقال عنه عبد الحليم حافظ: عادل إمام هو أجمل اختراع للقضاء على الحزن.

أما الأديب يوسف إدريس فقال عنه: "عادل أمام سائق ماهر يعرف الطرق الخفية للوصول إلى قلوب الجماهير بعيدًا عن اختناقات المرور".

والفنان الراحل فؤاد المهندس قال عنه: "اكتشاف دسوقي أفندي الشهير بعادل إمام يعادل اكتشاف كولومبس للقارة الأمريكية".

وبدوره قال عنه الفنان السوري دريد لحام: "الجمهور لم يمنح عادل إمام النجومية من فراغ إنه يستحقها بكل تأكيد".

والإعلامي المصري مفيد فوزي قال: "إذا كان عبد الحليم حافظ يغني من منطلق الحزن فإن عادل إمام يضحك من منطلق الحزن أيضًا".

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