النجمة كايلي جينر تلجأ للوشم تعبيرًا عن حبها لطفلتها

ربما لم تعد جوردن وودز في حياة نجمة برامج الواقع وعارضة الأزياء الأميركية كايلي جينر، لكن لديها صديقة أخرى مقرّبة للغاية، وهي أنستازيا كارانيكولو، والتي حصلت على وشمٍ عاطفيٍ مطابق، لوشم جينر، وفق ما نشرته الأخيرة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام".

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وعرضت كايلي، وشمها الجديد وهو عبارة عن اسم طفلتها ذات الـ15 شهرًا، "STORMI" في حروف سوداء صغيرة أعلى كوعها، ويبدو أن صديقتها أنستازيا حصلت على وشم متطابقٍ وفي المكان ذاته، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي وتقول لجينر، توقفي عن العرض بينما تُظهر كوعها والوشم.

اسم ستورمي على كوع جينر ليس سوى أحدث تأثير للطفلة على حياة والدتها، ففي وقت سابق من هذا الأسبوع ، ذكرت التقارير الإعلامية أن كايلي تقدمت مؤخرًا بطلب للحصول على علامة تجارية لعبارة "Kylie Baby".

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وفي الوثائق التي نشرتها بعض المواقع، ستشمل العلامة التجارية، مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الأثاث - مثل أسرّة الأطفال وطاولات تغيير حفاظ الطفل - ومنتجات العناية بالبشرة الصديقة للأطفال، وعربات الأطفال، ومقاعد السيارات، والبطانيات، وحتى الملحقات الخاصة بالأمهات المرضعات.

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