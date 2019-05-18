نادين خوري تُؤكّد أنّ الجمهورُ لا يعرف مخاطر مهنة التّمثيل

نشر المكتب الإعلاميّ للفنّانة السّوريّة القديرة، نادين خوري، فيديو عبر قناتها على "يوتيوب"، من كواليس تصوير مشهد لها في مسلسل "مقامات العشق"، الذي يعرض حاليًا، وتحلّ ضيفة عليه بشخصيّة "فاطمة القرطبية"، المعلّمة الرّوحيّة لابن عربي.

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واحتاج أحد المشاهد، أنْ تقوم نادين خوري بركوب الجمل، أثناء وصولها إلى مرسية، وهو الأمر الذي أخاف الفنّانة السّوريّة، وجعلها تعيش لحظات مع فريق العمل في الكواليس بين الخوف والقبول. في الوقت الذي حاول فيه فريق عمل المسلسل مساعدتها، ومحاولة التّجربة أمامها وإعطاءها تعليمات من أجل السّلامة.

وقالت خوري خلال الفيديو إنّها تتبع حالة الشّخصيّة وبرغم خوفها، غير أنّ الشّغف، وحبّ العمل يغريها لأداء أيّ دور، حتى لو كان يحمل مخاطرة في التّصوير، أو مغامرة ما، بأداء أحد المشاهد. مضيفة، أنّ شخصيّة مثل "فاطمة القرطبية" تستحقّ كلّ هذا الجهد، وأشارتْ إلى أنّ الجمهور لا يعرف الكثير من الظّروف التي تمرّ على الفنّانين في كواليس التّصوير، إنّما يرى النّتيجة النّهائيّة للعمل، بعد انتهاء عمليّات التّصوير، والعمليّات الفنيّة، وهو بعيد تمامًا، عمّا يحدث من مصاعب ومن ظروف قاسية، حتى يخرج العمل على الشّكل الذي نراه.

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وخلال متابعة الفيديو، تظهر روح المرح، والتعاون بين فريق العمل من ممثّلين، وإنتاج، وإخراج، وتظهر خوري في الكواليس وفي الحياة الطبيعيّة تحبّ الضّحك والتّخفيف من اللّحظات الصّعبة، ومن الخوف، بالتّحابل عليها بابتسامة، كما أنّ فريق العمل قام بتهنئة الفنّانة السّوريّة، بعدما أنهتْ تصوير المشهد لقوتّها وشغفها الفنيّ، الذي لا يقف أمامه عائق ما.

وتشارك خوري في الموسم الرّمضانيّ الجاري، بالإضافة إلى مسلسل "مقامات العشق"، بمسلسلي "حرملك"، و"عطر الشام 4".

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