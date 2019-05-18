شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى "أبو جبل" النموذج المثالى للمصرى الأصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخصية التي يقدمها النجم مصطفي شعبان في مسلسل " أبوجبل " وهي شخصية حسن أبو جبل ربما تبدو ملائكية في ظاهرها أو قريبة الشبه من "دون كيشوت" لكنها في الحقيقة نموذج لابن البلد وابن مصر الشهم الجدع، الذي من المؤكد له وجود حقيقي في الحارة المصرية الأصيلة حاليا وإن كان وجوده أصبح قليلا لكنه موجود .
حسن أبو جبل يقابل كل تجاوز في حقه أو عداوة أو شر من أقرب الناس إليه بتسامح ومحبة وخلال الحلقات الأخيرة من المسلسل توجه لشقيقه " رزق " بعد الاصابات التي لحقت به ووقف بجانبه فهذا النموذج من الأخ الأكبر وكبير العائلة المصرية نموذج إيجابي كان ضروريا جدا إظهاره في الدراما العربية، ليعود للأسرة ترابطها وصلة الأرحام بينها وايضا لكي نعلي من قيمة التسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان وهو في الاساس مبدأ وسلوك أخلاقي .
مصطفي شعبان أو حسن أبو جبل ذلك الرجل الذي يبحث عن المثالية في العالم الواقعي الذي يعيشه ويقابل كل تجاوز في حقه أو إساءة بإحسان ويراعي ضميره في عمله ويرفض العمل الغير شريف هو يحاكي بالفعل في جوانب كثيرة " دون كيشوت" تلك الشخصية التي تعد من أعظم الشخصيات تأثيرا في الادب العالمي وأكثرها خياليه وذلك لكون هذه الشخصية قد لامست واقع الانسان الحالم ومفهومه في التغيير وهكذا حسن ابو جبل يحلم بتغيير مجتمعه وإسعاد من حوله فهو يسعى الى اصلاح المجتمع .
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