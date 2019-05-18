شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارداشيان تطلق اسم "سالم وست" على طفلها الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع، إنها أطلقت اسم سالم وست على طفلها الرابع الذي وضعته أم بديلة الأسبوع الماضي. وقالت كارداشيان في تغريدة لمتابعيها على تويتر والذين يبلغ عددهم 60 مليون شخص "سالم وست" ونشرت صورة لوليدها ملفوفا في بطانية في سريره. Advertisements ولدى كارداشيان وزوجها المغني كاني وست ثلاثة أطفال آخرون هم شيكاجو التي ولدت في يناير 2018 من أم بديلة أيضا وسينت البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونورث وعمرها خمس سنوات. وقالت كارداشيان إنها قررت الاستعانة بأم بديلة بعد أن حذرها الأطباء من مشكلات صحية خطيرة إذا حملت مرة أخرى بعد ولادة سينت في 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تطلق اسم "سالم وست" على طفلها الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.