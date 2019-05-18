الليلة.. الهام شاهين ضيف بسمه وهبه في "شيخ الحارة"

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيف فى الموسم الثالث من برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، وذلك مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساًء، على فضائية "القاهرة والناس".

ويشار إلى أن "شيخ الحارة" هو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة

للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدلفى حياة ضيوفها.

وكانت اولي حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتى استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم احمد ادم وايتن عامر وأحمد سعد وابراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس والتي وصلت إلي ٦٨ مليون وفقا لموقع social blade.