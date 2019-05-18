بالفيديو.. مشادة بين أحمد العوضي وأحمد صلاح حسني بسبب ياسمين عبدالعزيز في "لآخر نفس"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، باكتشاف "سلمى" بإنها ليست داخل قسم الشرطة.

تدور أحداث الحلقة حول: اللعبة التي كانت في الرسمة التي تركها "حازم" لـ "سلمى" كهدية،

فتحاول الوصول إليها بعد أن اكتشفت أنها جزء من اللغز الذي كان يخفيه "حازم".

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وتتوالى الأحداث بمواجهة بين "أدهم"، و"سليم" عن أهمية كلاهما في

حياة "سلمى"، وتأكيد أدهم لـ سليم على أهميته في حياتها لعمله كظابط شرطة.

تنتهي أحداث الحلقة بهروب "سلمى" من الشرطة مرة أخري للبحث عن اللعبة، وبسؤال شقيقتها "دينا" تكتشف أن اللعبة مع ابنتها "ليلى" وبحصولها عليها تكتشف بأن يوجد بداخلها فلاشة.