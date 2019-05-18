كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 12 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل لمس أكتاف للنجم ياسر جلال أحداث مثيرة، حيث تلقى الضابط "علاء" خبر هروب "أدهم"، وأمر حمزة "شحاته" بنقل "أدهم" إلى الساحل، لكن "شحاته" أبدى اعتراضه بسبب قرب الساحل من مكان قتل أفراد الكمين، لكن "حمزة" لم يهتم بكلامه.
وتمكن الضابط "علاء" من القبض على الرجال الذين هربوا "أدهم" وأدرك من خلاله مكان وجوده، ليحاول الضابط إعادة "أدهم" إلى السجن مرة أخرى، وانتهت أحداث الحلقة بمواجهة "أدهم" بـ"عبد المنجي" أمام "شحاته".
مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة الفنان ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، كارولين خليل، حنان مطاوع، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.