كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باسم مغنية: 99% من الأصداء حول "أسود" إيجابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل النجم اللبناني باسم مغنية ضيفًا على برنامج اقتضى التوضيح وتحدث عن مسلسله "اسود" الذي يخوض فيه السباق الدرامي خلال رمضان 2019 كاشفاً انه تلقّى عددًا من النصوص فاختار شخصية "اسود" لانه مفاجأة بكل تفاصيل الدور.

وأثنى مغنية على كتابة كلوديا مرشليان فقال: "كلوديا حبكت القصة بشكل مشوق جدًا وكل حلقة ستحمل مفاجأة قوية".

وعن الأصداء التي تلقّاها خلال عرض الحلقات أعتبر مغنية ان 99 % من الآراء كانت إيجابية جدًا واثنت على المسلسل ككل أكثر مما توقّعت. وأنا سعيد أننا ضمن المنافسة الأقوى خلال شهر رمضان المبارك خصوصاً أن "أسود" يعرض مقابل المسلسلات التي سبقتنا بأجزاء عديدة". وأضاف "أسود يعتبر الحصان الرابح للدراما اللبنانية".

وعن التخوّف من العرض مقابل الهيبة الحصاد والباشا أجاب: "لم أكن على علم بموضوع البرمجة والتوقيت إنما بكل الاحوال أفضّل المنافسة القوية والصعبة. لا أحبذ المساحات السهلة".

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مغنية حريص على التنوع بالشخصيات بدليل ظهوره سابقًا بمسلسلي "ثورة الفلاحين"، "تانغو" وغيرهما مما يعكس حرصه الكبير على إبراز شخصيات دفينة تكرس موهبته. وعن الإختيارات بين النصوص قال: "كانت الخيارات ضيقة سابقًا أما اليوم أصبح لدينا شركات إنتاج ضخمة مما زاد من الفرص لذا قررت أن أكون بالمكان المناسب الذي أطمح إليه كي أترك إرثًا مهمًا في مسيرتي الدرامية".

وعن ندرة وجود الممثلين اللبنانيين قياسًا بالمصريين والسوريين قال: "كنت أتمنى تواجد زملائي اللبنانيين ضمن السباق، لكن بالمقابل لا أفرق بين ممثل لبناني أو سوري، أعتبر أن هناك ممثل جيد أم لا. وجدير بالذكر أن الممثل عمار شلق ينافس في مسلسل "إنتي مين" لنكون منصفين أكثر".

وعن تعليقات المديح التي يكيلها المعجبون فهل يشعر بالغرور أم بالمسؤولية أجاب: "على العكس تمامًا من الغرور فأنا أشعر بالخجل تجاه المديح. وأتحمل مسؤولية أكبر كي أكون على المستوى المطلوب وحسن الظن".

ومن الأعمال الدرامية يتابع باسم مغنية مسلسل "الكاتب" الذي اعتبره من أفضل المسلسلات وكذلك "بروفلا" لـ ماغي بو غصن الذي يحمل رسالة إجتماعية. وأبدى إعجابه بمسلسل "نتي مين" لـ كارين رزق الله.

وتحدث مغنية عن فارق بين مصطلحي الدراما اللبنانية والمشتركة فقال ""حين يكون الانتاج لبنانيًا فالمسلسل يكون لبنانيًا".