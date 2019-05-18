شاهدوا كيف ردّت رولا يموت على سؤال: “هل أنت عذراء؟”

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 09:55 صباحاً - أجرت ​رولا يموت​ فيديو مباشر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للإجابة على اسئلة المتابعين .

الا ان اللافت من بين هذه الأسئلة، سؤال محرج وهو: “هل انتِ عذراء؟”، لتتهرب من السؤال وترد ضاحكة: “لأ أنا أسد”.

الجدير ذكره ان رولا يموت كانت قد اعلنت سابقا انها على علاقة حب بشخص لم تذكر إسمه، قائلة على حسابها الخاص: “هلأ عنا شغل وأشيا على الأرض وأول خبرية قصة ارتباطي قريباً على الإعلام من بعد عيد ميلاد أختي”.