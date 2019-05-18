كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 09:55 صباحاً - أجرت رولا يموت فيديو مباشر على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك للإجابة على اسئلة المتابعين .
الا ان اللافت من بين هذه الأسئلة، سؤال محرج وهو: “هل انتِ عذراء؟”، لتتهرب من السؤال وترد ضاحكة: “لأ أنا أسد”.
الجدير ذكره ان رولا يموت كانت قد اعلنت سابقا انها على علاقة حب بشخص لم تذكر إسمه، قائلة على حسابها الخاص: “هلأ عنا شغل وأشيا على الأرض وأول خبرية قصة ارتباطي قريباً على الإعلام من بعد عيد ميلاد أختي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف ردّت رولا يموت على سؤال: “هل أنت عذراء؟” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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