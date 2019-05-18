مي العيدان تعلن عودة احمد سعد لـ ريم البارودي.. ولكن!

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كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 09:55 صباحاً - نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، اعلنت من خلاله عودة الممثل المصري احمد سعد لطليقته ريم البارودي.
وعلقت مي العيدان على الفيديو الذي ظهر فيه احمد يحتضن ريم قائلة: “قبل ساعات شاهد أحمد سعد يحتضن ريم البارودى في مشهد رومانسى جدا أمام الجميع ! لي حفل النايل. . ياحليله ماضيع وقت”.
غير ان الفيديو الذي نشرته مي العيدان قديم وهو ما علق به اغلب متابعيها حيث كتب احدهم: “من صجح انتي ؟ هذا الحفل قديم قبل زواجهم اصلا كانت فتره خطوبتهم ” فيما كتب اخر: “الفيديو قديم جدا ، الان شعرها مصبوغ وأقصر بكثير”.
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