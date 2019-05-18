سلمى رشيد تؤكد حملها في مولودها الأول – بالفيديو والصور

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة سلمى رشيد عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه منتفخة البطن، مؤكدة حملها في مولودها الأول.

وظهرت “سلمى” في الفيديو، داخل أحد المراكز التجارية، ببطن بارز، مرتدية فستانا أسود اللون، خلال مشاركتها في افتتاح أحد المحلات.

وعلقت سلمى على الفيديو قائلة: “ماخليتوا ليا ما نقول.. الله يكبر بيكم يا أحلى ناس وحباب جمهوري الغزال.. كبار وصغار إللي دائمًا مشرفني ومنورني في أي حدث نكون فيه.. شرفتونا بحضوركم اليوم، وكنت سعيدة بالافتتاح.. شكرًا على حبكم”.

يذكر أن سلمى ارتبطت بزوجها الذي أصبح فيما بعد مدير أعمالها، منذ عامين دون أن تكشف وجهه للجمهور.

وطرحت الفنانة سلمى رشيد مؤخرًا فيديو كليب أغنية “مر حبي”، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عباس الجبوري، وألحان علاء مهدي، توزيع هيثم سالم، والكليب إخراج فاضل اشويكة.