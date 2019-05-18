السيدة بهية الحريري تكرّم نجوم “ثورة الفلاحين” في صيدا

جال فريق عمل مسلسل “ثورة الفلاحين” مع عدد من النجوم في مدينة صيدا القديمة ليل أمس الجمعة، بدعوة من رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري حيث اطلعوا على الأجواء التراثية التي تشهدها منطقة ضمن فعاليات “صيدا مدينة رمضانية”، وشاركوا الحضور جانبًا منها وحضروا بعض من الأنشطة التي تقام في المناسبة، كما زاروا عددًا من المعالم التراثية والتاريخية في المدينة القديمة.

Advertisements

وأحبت النائبة بهية الحريري ان تكرّم نجوم التمثيل، حيث لبوا دعوتها وقاموا بزيارة استكشافية في صيدا وتناولوا السحور ضمن أجواء رمضانيّة أكثر من رائعة ظهرت بوضوح في الفيديوهات التي نشرها العديد من النجوم منهم ماغي بوغصن التي كتبت “السيدة بهية الحريري جمعتنا بصيدا.. لتكريم نجوم “ثورة الفلاحين” مع عدد من النجوم الزملاء.. احلى جمعة”.

نذكر ان مسلسل “ثورة الفلاحين” حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه وهو قصة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان، إخراج فيليب أسمر، إنتاج “إيغل فيلمز”- جمال سنّان، من بطولة إيميه صياح، ورد الخال، باسم مغنية، فادي ابراهيم، كارلوس عازار، سارة أبي كنعان، وسام حنا، تقلا شمعون، نقولا دانيال، جناح فاخوري، وفاء طربيه، ختام اللحام، نوال كامل، سمارة نهرا، نيكولا مزهر، ناظم عيسى، وسام صبّاغ، ألكو داوود، فيفيان أنطونيوس، مارينال سركيس، مارون شرفان، كاميليا بيضون، كلوديا مرشليان، ماغي بو غصن، رولا حمادة، نهلا داوود، فرح بيطار، تانيا فخري، بيو شيحان، يمنى بو حنا، ميري أبي جرجس، وسام فارس، رانيا مروة، شريف عيتاوي، سعيد بركات، هند طاهر، مارسيل جبور، غريتا عون، كميل يوسف، أسامة العلي، وغيرهم…