بريتني سبيرز تضع مشاكلها النفسية جانبًا وتعلن هذا الخبر

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May 18, 2019
نشرت نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز بعض الصور التي تجمعها مع حبيبها سام اصغري وذلك عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام. معلنة عن حبها لـ “اصغري”.
وأتت هذه الصور في الوقت الذي تعاني “سبيرز” من عدة مشاكل صحية حيث صرّح مدير أعمالها معبراً عن قلقه إزاء صحتها النفسية قائلا إنه يعتقد أن عليها ألا تعود للغناء قريبًا أو ”ألا تعود أبدا“.
وكانت “سبيرز” قد علقت في كانون الثاني عرضًا جديدًا كان من المزمع أن ينظم في لاس فيغاس من شباط حتى آب بعد مرض والدها الشديد بسبب إصابته بتمزق في القولون.
وامضت سبيرز الشهر الماضي بعض الوقت في مركز للصحة النفسية قائلة إنها بحاجة إلى ”وقت قصير لنفسها”.
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