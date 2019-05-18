كشف مكان ولادة ميغان ماركل وشهادة الميلاد.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ ولادتها، لم تنتهِ التكهُّنات عن المكان الذي اختارته دوقة ساسكس ميغان ماركل لولادة طفلها الملكي الأول، في ظل الكثير من الأخبار التي تضاربت حول خطط ميغان للولادة ومنها اختيارها لوضع طفلها في المنزل.

لكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت في تقريرٍ خاصٍ لها، بأن آرشي هاريسون، وُلد في مستشفى بورتلاند الخاص في ويستمنستر، وفقًا لشهادة ميلاده، وهو المستشفى ذاته الذي ولدت فيه دوقة يورك، سارة، الأميرتين بياتريس واوجيني، كما رحّب كل من جولز أوليفر، والسيدة سارة تشاتو، وفيكتوريا بيكهام، بأطفالهم هناك.

وأظهرت شهادة الميلاد تفاصيل جديدة حول موعد ولادة الطفل، إذْ تبيّن أن الطفل ولد في الساعة 5:26 من صباح يوم الاثنين 6 مايو، وإدراج وظيفة ميغان، التي أعطيت اسم "راشيل ميغان صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس"، كـ"أميرة المملكة المتحدة"، مثلما فعلت كيت ميدلتون سابقًا.

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كما كشفت أن آرشي هو الاسم الكامل للطفل - بدلاً من أن يكون اختصارًا لشيء آخر مثل Archibald- وأن اسم ميغان الأول هو راشيل وفي الوقت نفسه، فإنه يكشف عن تسجيل المولود بتاريخ 17 مايو، أي بعد 11 يومًا من ولادته.

وتم طباعة الشهادة بنفس الأسلوب الذي اتُبع في شهادة الأمير لويس في أبريل 2018، بعد أن كُتبت شهادتي ميلاد، الأميرة شارلوت والأمير جورج بخط اليد، مما جعل الكثير من الناس يسخرون من الكتابة اليدوية الضعيفة للمسجّل.

ورغم ذلك، لا يزال الدوق والدوقة يحاولان، الحفاظ على سرية جناح الولادة وتفاصيل طاقمهما الطبي، لكن الشهادة من مكتب تسجيل مدينة ويستمنستر كشفت عن بعض التفاصيل الأساسية.