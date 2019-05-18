شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يقدم حلقة عن "الجوكر" مع علاء مرسى فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان علاء مرسى، كضيف شرف خلال إحدى حلقات النصف الثانى من مسلسل "الواد سيد الشحات" مع النجم أحمد فهمى والذى يتم عرضه فى شهر رمضان الجارى بشكل حصرى على شاشة DMC، حيث انتهى مرسى من تصوير مشاهده هذا الأسبوع.

وتدور أحداث حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه، وشهدت الحلقات الماضية ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فتحى، محمد ثروت، حميد الشاعرى، ايناس مكى،

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.