شكرا لقرائتكم خبر عن سامح مهران: المسرح الأفريقي محور الدورة (26) من مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي تلقي طلبات المشاركة في الدورة السادسة والعشرين من عمر المهرجان، وقد أعلن الدكتور سامح مهرجان عن بعض الاحصاءات والارقام والتفاصيل الخاصة بالدورة المقبلة قائلا :

عدد الدول التى تقدمت للمشاركة هذا العام بلغ 68 دولة تقدمت ب 179 عرض، منها 39 دولة اجنبية تقدمت بـ 97 عرض و كانت أكثرها مشاركة هى دولة الهند التى شاركت بثمانية عروض، تليها اليونان و البرازيل و قد شاركتا بسبعة عروض لكل منهما .

وأوضح مهران أن إدارة المهرجان اختارت أن يكون محور الدورة 26 عن المسرح الإفريقي حيث تعقد ندوة فكرية على مدى يومين تستضيف كبار المسرحيين و النقاد والباحثين الأفارقة لمناقشة قضايا المسرح الإفريقى يصاحب الندوة مجموعة من العروض تقدمت للمشاركة في هذا المحور 13 دولة افريقية غير عربية من خلال 18 عرض يتم اختيار 5 منهم لمصاحبة الندوة.

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وأشار مهران إلى أن المشاركات العربية حتى الآن بلغت سبعة و ثمانين عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا، إضافة لعرضين انتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.

وأضاف أن إدارة المهرجان قد أعلنت عن تشكيل لجنتى مشاهدة إحداها للعروض الأجنبية والثانية للعروض العربية و قد بدأت هذه اللجان عملها، ومن المفترض أن تختار العروض فى موعد أقصاه منتصف يونيو القادم، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان قد طرحت استمارة العروض المصرية، وحددت أول يونيو كموعد نهائي للتقديم على ان تشكل لجنة ثالثة لاختيار العروض المصرية، و ذلك لاختيار عرضين مصريين للمشاركة كحد أدنى و سوف تقوم إدارة المهرجان بتحديد العدد النهائى بناء على المسارح المتاحة فى وقت المهرجان .

يذكر أن الدورة المقبلة ستعقد فى القاهرة فى الفترة من 10 سبتمبر الى 19 سبتمبر 2019 على جميع مسارح القاهرة.