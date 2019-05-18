شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. Imagine Dragons يحصد نجاح جديد بكليب Believer.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - " Imagine Dragons " واحدة من أهم و أشهر فرق الروك في العالم ، حيث تمتلك هذه الفرقة الأمريكية الشهيرة شعبية جارفة بشتي انحاء العالم ، و من أبرز الكيبات التي قدمها الفريق هو كليب " Believer " الذي اخرجه مات إيستن ، و إطلق رسميا في 2017 .

وبالرغم من مرور عامين علي إطلاق كليب " Believer " لكنه يحصد حتي الآن النجاحات ، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب علي القناة الخاصة لفريق " Imagine Dragons " بموقع الفيديو الشهير يوتيوب لأكثر من مليار مشاهدة ، و هي بالتأكيد نسبة مشاهدة كبيرة بالمقارنة بكليبات أهم المغنيين العالمين .

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