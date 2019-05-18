رامي إمام يُهنّئ والده "الزعيم" بعيد ميلاده بطريقة مختلفة

هنّأ المخرج رامي إمام والده الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ79، بطريقة مختلفة، حيث نشر رامي عبر حسابه على "إنستغرام" صورة نادرة له في صغره مع والده.
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وعلّق رامي على الصورة بالقول: "كل سنة وإنت طيب يا أحلى وأحن وأعظم أب في الدنيا.. ربنا يديك الصحة وطول العمر.. ويحفظك ويحميك.. ويخليك لينا ولبلدك.. ويديك علي قد تعبك ونيتك".
يذكر أن عادل إمام يغيب عن رمضان 2019 بعد خروج مسلسله "فالنتينو"، وكان آخر أعماله مسلسل "عوالم خفية" الذي عُرض في رمضان 2018.
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