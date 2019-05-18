تيم حسن يرد على "هفوة" مسلسل نادين نجيم

بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو من مسلسل "خمسة ونص" الذي انتشر على مواقع التواصل ومعه انتقادات لاذعة لما فيه من ذم وشتائم لمسلسل "الهيبة العودة" للفنان السوري تيم حسن، رد الأخير حين عاود نشر المقطع ذاته على حسابه في تويتر وأرفق التغريدة بابتسامة فقط، ما جعل التعليقات تتوالى على تغريدته لتؤكد له أن ما حدث ما هو إلا "غيرة" من كادر مسلسل "خمسة ونص" بسبب النجاح الكبير الذي ما زال يحققه مسلسل الهيبة بجزئه الثالث، بحسب التعليقات.

بدأت القصة من مشهد مر في أحداث مسلسل "خمسة ونص" الذي تقوم ببطولته اللبنانية، نادين نسيب نجيم، إلى جانب السوريين، قصي خولي ومعتصم النهار، تظهر فيه إحدى شخصيات العمل وهي تشاهد التلفزيون وتقوم بذم العمل المعروض أمامها وتوجه له عبارات شتم وتصفه بـ"السخيف"، أما اللقطة المعروضة فما كانت إلا من مسلسل "الهيبة العودة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومن كانت في اللقطة هي ملكة جمال لبنان، فاليري بو شقرا، وقد ظهر صوتها واضحاً.

ضجت مواقع التواصل حينها، بردود الأفعال التي منها من اعتبرها لقطة عابرة، والجزء الأكبر منهم أكد أنها ليست هفوة بل أمر متعمد.

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زادت طريقة النجم تيم حسن بالرد على المشهد الغموض غموضاً، فهي قد فتحت باب الاستفسارات عن نوايا حسن تجاه هذا المشهد الذي اعتبره البعض انتقاصاً من قيمة مسلسل، خاصة بعد أن أصدرت الشركة المنتجة للعمل توضيحاً على لسان المستشارة الإعلامية لها، إليان الحاج، التي نشرت تغريدة على حسابها في تويتر قالت فيها: "لا يجمعنا رابط الدم إلا أن شعار صباح إخوان قائم على التماسك الأسري، شهدت اليوم على حديث راق جمع المخرجين سامر برقاوي وفيليب أسمر لتوضيح كواليس مشهد أغضب جمهور الهيبة الحصاد إلا أنه اختير فقط من باب ملكية الشركة له واستخدم وإن كان بغير محله من دون أهداف مبطنة.. فتحية لهم".

فهل ستنتهي الحرب الباردة بعد هذا المشهد بين تيم حسن ونادين نسيب نجيم لتبدأ بعدها الحرب الحقيقية، أم ستتدخل الشركة المنتجة لكلا العملين وتحل الخلاف؟

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