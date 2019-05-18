شكرا لقرائتكم خبر عن ألبومات مصطفى قمر وكريم محسن وهيثم سعيد الجديدة بتوقيع زووم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الموزع الموسيقى زووم مع عدد من نجوم الغناء فى ألبوماتهم الجديدة منهم، المطرب مصطفى قمر بأغنية من كلمات أسامة مصطفى، وتوزيع سامح كريم حسبما أكد زووم لـ"الخليج 365".



زووم ومصطفى قمر

وقال إنه يقدم أغنية جديدة في ألبوم هيثم سعيد ، من كلمات سلمى رشيد وألحان أحمد البرازيلى، لافتاً إلى أنه يتعاون أيضا مع المطربان محمد نور وكريم محسن فى أغانى جديدة لهما.



هيثم سعيد وزووم

يذكر آن مصطفى قمر يتعاون مع الملحن محمد رحيم فى أغنية جديدة بعنوان "فوق القمر"، يتضمنها ألبومه الجديد الذى يضم 8 أغنيات، ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى منها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".