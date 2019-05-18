شكرا لقرائتكم خبر عن لمس أكتاف 12.. هل تقبض الشرطة على ياسر جلال بعد ‏هروبه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل لمس أكتاف بطولة النجم ياسر جلال ‏بجلسة جمعت حمزة "فتحى عبد الوهاب"، وشحاتة "مجدى ‏فكرى"، ورفض الأخير وجود أدهم فى منطقة السحر ومعرفة ‏الشرطة بمكانه لكن حمزة يطمئنه وقال له إن الشرطة لن تتوقع ‏وجود أدهم فى منطقة السحر.‏

وأرسل منجى "شريف دسوقى" رسالة زوجة حمزة "فتحى عبد ‏الوهاب" يهددها بإخبار زوجها بأنها خططت ليقع تحت يد ‏الشرطة، وأنه علم بخيانته وسيخبره أن كل ما قام به ضده كان من ‏تخطيطها لأنها تعتقد أنه السبب فى موت والدها وسرق أمواله

وطلبت غادة "إيمان العاصى" من شقيقها حمزة مغادرة منزل ‏عايدة "حنان مطاوع" لوجود مشاكل بينهما، ولكن حمزة يرفض ‏مغادرتها فى الوقت الحالى.‏

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وعلمت الشرطة مكان اختباء أدهم، وذلك بعد القبض على أحد ‏المتورطين فى تهريبه من السجن، وأكد الضابط علاء الطيب أن ‏أدهم سيكون فى السجن بعد أقل من 24 ساعة، فهل تقبض عليه ؟ ‏هذا ما ستكشف عنه الحلقة 13 .‏

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