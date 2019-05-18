لمس أكتاف 12.. هل تقبض الشرطة على ياسر جلال بعد ‏هروبه؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 12 من مسلسل لمس أكتاف بطولة النجم ياسر جلال بجلسة جمعت حمزة "فتحى عبد الوهاب"، وشحاتة "مجدى فكرى"، ورفض الأخير وجود أدهم فى منطقة السحر ومعرفة الشرطة بمكانه لكن حمزة يطمئنه وقال له إن الشرطة لن تتوقع وجود أدهم فى منطقة السحر.
وأرسل منجى "شريف دسوقى" رسالة زوجة حمزة "فتحى عبد الوهاب" يهددها بإخبار زوجها بأنها خططت ليقع تحت يد الشرطة، وأنه علم بخيانته وسيخبره أن كل ما قام به ضده كان من تخطيطها لأنها تعتقد أنه السبب فى موت والدها وسرق أمواله
وطلبت غادة "إيمان العاصى" من شقيقها حمزة مغادرة منزل عايدة "حنان مطاوع" لوجود مشاكل بينهما، ولكن حمزة يرفض مغادرتها فى الوقت الحالى.
وعلمت الشرطة مكان اختباء أدهم، وذلك بعد القبض على أحد المتورطين فى تهريبه من السجن، وأكد الضابط علاء الطيب أن أدهم سيكون فى السجن بعد أقل من 24 ساعة، فهل تقبض عليه ؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقة 13 .
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