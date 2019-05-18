بالفيديو.. مشادة بين أحمد العوضي و أحمد صلاح حسني بسبب ياسمين عبدالعزيز في "لاخر نفس"

تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "لأخر نفس" للفنانة ياسمين عبد العزيز, بإكتشاف "سلمى" بإنها ليست داخل قسم الشرطة.

تدور أحداث الحلقة حول: اللعبة التي كانت في الرسمة التي تركها "حازم" لـ "سلمى"

كهدية, فتحاول الوصول إليها بعد ان إكتشفت انها جزء من اللغز الذي كان يخفيه "حازم".

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وتتوالى الأحداث بمواجهه بين "أدهم", و"سليم" عن أهمية كلاهما

في حياة "سلمى", وتأكيد أدهم ل سليم على أهميته في حياتها لعمله كظابط شرطة.

تنتهي أحداث الحلقة بهروب "سلمى" من الشرطة مرة أخري للبحث عن اللعبة, وبسؤال شقيقتها "دينا" تكتشف أن اللعبة مع أبنتها "ليلى" وبحصولها عليها تكتشف بأن يوجد بداخلها فلاشة.