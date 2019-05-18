كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محب: البساطة سر تميز "ممدوح" في "أنا عندي نصي".. وعيون الزعبي وسعاد والرومي إلتقطوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زالت أحداث المسلسل الكويتي "أنا عندي نص" للقديرة سعاد عبد الله، والمخرج منير الزعبي، والمؤلف د. حمد الرومي تتبلور وتتشكل وتزداد سخونة، عبر أبطاله هدى الخطيب، ابراهيم الحساوي، ميثم بدر، محمد العجمي، سلمى سالم، يعقوب عبد لله، شجون، فاطمة الصفي، محمد الرمضان، سميرة الوهيبي، وبدرية طلبة، ومحمد محب.

ميزة الثلاثي المهيب سعاد والزعبي والرومي، ليس فقط في تقديم أعمالٍ ترقَ إلى مستويات تستطيع أن تنافس بقوة على المستوى الإقليمي والعربي، لكن أيضا في العين الثاقبة اللماحة الكاشفة، القادرة على استخلاص واستقراء والتقاط المواهب المنتظرة للفرصة والسطوع والتواجد والاقتحام.

الأمر ليس وليد هذا الموسم، بل استرعى انتباهي منذ العام الماضي في مسلسل "عبرة شارع"، وعبر خمس حلقات فقط، دفع خلالها المخرج منير الزعبي بالممثل المصري الشاب محمد محب لتقديم دورٍ صغير، لكنه بحضوره وكاريزمته استطاع خطف الأنظار وكسب شهادة ثقة لدى المخرج المؤلف والبطلة القديرة سعاد عبد الله.

Advertisements

محمد محب، لا يكل عن السعي، وبصحبته أمله وحلمه ومثابرته، وضع فيه هذا العام الزعبي ثقةً أكبر بمساحة أرحب وقدرة على التجلي وإثبات الموهبة في مسلسل "أنا عندي نص"، ودوره اللافت "ممدوح" الذي أحدث زخما على مستوى السوشال ميديا.

يلعب محب الدور بأريحية وثقة، ويعمد إلى التلقائية الشديدة في الأداء، فهو وعبر "ممدوح" جار سعاد عبد الله، وزوج بدرية طلبة الأناني الساعي لتحجيم وتقزيم طموح زوجته في بناء مستقبلها للإبقاء على ذاته والمحافظة على ان تكون يده هي العليا دائما داخل وخارج البيت.

وعند سؤاله عن الدور والفرصة والتواجد والاندماج، أرجع محب الفضل في الأمر إلى الثلاثي اللامع سعاد والزعبي والرومي، فهم أول من آمن بقدراته وبادروا إلى إعطائه الفرصة، وأنه يعمد إلى السلاسة والبساطة في تقديم الشخصية بعيدًا تمامًا عن الأداء المتشنج، خاصًة وأن الدور في "أنا عندي نص" أكبر بكثير من دوره في "عبره شارع" ما يجعله قادر أكثر على التلون واللعب بانسجام على شخصية "ممدوح" الأناني الذي يغض الطرف عن كل شيء ما عدا ذاته ونفسه.

وثمن محب تلك الروح المحبة المشجعة التي استشعرها داخل لوكيشن التصوير من جميع الفريق، لافتا إلى الانسجام في الأداء الذي جمع بينه وبين الممثلة المصرية بدرية طلبة، متمنيا أن يشارك في المزيد من الأعمال مع الزعبي والرومي والكبيرة سعاد عبد الله.