بعدما هاجمته بأغنية .. بشرى تتصالح مع محمد رمضان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انهت الفنانة المصرية بشرى ومواطنها النجم محمد رمضان خلافاتهما بعد تدخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وذلك في جلسة ودية بمدينة كان الفرنسية.

بشرى ومحمد رمضان كانا قد سافرا لحضور الحفل السنوي الذي يقيمه رجل الأعمال المصري على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، وقد استغل ساويرس الفرصة لانهاء خلافات النجمين المصريين، وقد نشرت الفنانة المصرية صوراً من كواليس جلسة الصلح.

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الفنانة المصرية لم تكتف بمجرد الصلح مع رمضان، بل أعربت عن حماسها لمشاركته في أعمال فنية، حيث كتبت معلقة على الصور: «بشرة خير عشان رمضان كريم و كل سنة و كلنا طيبين و شكرا لكل من سعى و اولهم المهندس نجيب ساويرس اول واحد قال عايز يصالحنا بس الحقيقة ان مفيش خلاف و ده تنافس فنى ليس إلا و الأهم سعادة الجمهور....وان شاء الله بعد كدة نشتغل مع بعض مش نتبارز بالاغانى بس».

يُذكر أن بشرى كانت قد هاجمت محمد رمضان في فيديو كليب لأغنية بعنوان «كوبرا»، مبررة ذلك باعتراضها على نوعية الأغاني التي يقدمها.