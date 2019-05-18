ريهام حجاج تؤدي العمرة مع زوجها الجديد طليق ياسمين عبدالعزيز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ريهام حجاج إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك العمرة مع زوجها محمد حلاوة.

ريهام نشرت صور برفقة زوجها وأسرتها، وظهرت بعباءة سوداء طويلة وحجاب، كما نشرت صورة أخرى للمسجد النبوي الشريف.

جمهور ريهام تمنى لها عمرة مقبولة برفقة زوجها رجل الأعمال المشهور، وأحب الفانز طلتها بالعباءة.

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ريهام حجاج أعلنت زواجها بشكل رسمي من محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في شهر يناير الماضي، ونشرت صورهما معا.

ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة انفصلا في نهاية العام الماضي، بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاما، نتج عنه طفلين، ولم تكشف ياسمين عن سبب الطلاق.

ريهام تعرضت لهجوم شديد، حيث اتهمها الجمهور بأنها خاطفة رجال بعد زواجها من طليق ياسمين، ولكنها ردت على هذه الاتهامات، واكدت أنها تزوجت بعد طلاق ياسمين من محمد حلاوة للمرة الثالثة، ومشيرة إلى أن ياسمين ليست صديقتها.

ياسمين عبدالعزيز نشرت صورة لباقة من الورود بعد ذلك، وأشارت إلى أن طليقها ارسلها لها في عيد الحب، فنشر حلاوة فيديو له مع ريهام حجاج وأكد أنه لم يرسل لها أي ورود.