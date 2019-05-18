- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
سافرت الفنانة المصرية ريهام حجاج إلى الأراضي العربية المقدسة لأداء مناسك العمرة مع زوجها محمد حلاوة.
ريهام نشرت صور برفقة زوجها وأسرتها، وظهرت بعباءة سوداء طويلة وحجاب، كما نشرت صورة أخرى للمسجد النبوي الشريف.
جمهور ريهام تمنى لها عمرة مقبولة برفقة زوجها رجل الأعمال المشهور، وأحب الفانز طلتها بالعباءة.
ريهام حجاج أعلنت زواجها بشكل رسمي من محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في شهر يناير الماضي، ونشرت صورهما معا.
ياسمين عبدالعزيز ومحمد حلاوة انفصلا في نهاية العام الماضي، بعد زواج استمر لأكثر من 17 عاما، نتج عنه طفلين، ولم تكشف ياسمين عن سبب الطلاق.
ريهام تعرضت لهجوم شديد، حيث اتهمها الجمهور بأنها خاطفة رجال بعد زواجها من طليق ياسمين، ولكنها ردت على هذه الاتهامات، واكدت أنها تزوجت بعد طلاق ياسمين من محمد حلاوة للمرة الثالثة، ومشيرة إلى أن ياسمين ليست صديقتها.
ياسمين عبدالعزيز نشرت صورة لباقة من الورود بعد ذلك، وأشارت إلى أن طليقها ارسلها لها في عيد الحب، فنشر حلاوة فيديو له مع ريهام حجاج وأكد أنه لم يرسل لها أي ورود.
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام حجاج تؤدي العمرة مع زوجها الجديد طليق ياسمين عبدالعزيز.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.