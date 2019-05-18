شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور وأداء مميز لرشا بن معاوية فى مسلسل "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الفنانة رشا بن معاوية في مسلسل " أبوجبل " شخصية " أمل " زوجة شعبان صديق حسن أبو جبل المتهم بحرق منزله وسرقة 30 مليون جنيه، وظهرت رشا منذ عدة حلقات بأداء مميز لفتت الأنظار إليها .

رشا تجسد شخصية الزوجة المخلصة لزوجها والتي ربما يدفعها حبها له وإحساسها بالظلم الذي يتعرض له إلى ارتكاب بعض الحماقات مثل خطفها لابن مصطفى شعبان ظنا منها أنه السبب في سجنه .



رشا بن معاوية في شخصية أمل

رشا اهتمت بتفاصيل شخصيتها واتقنت اللهجة المصرية مجسدة شخصية بنت الحارة المصرية التي ترتدي العباءة المعروفة في الاحياء الشعبية، فقد اهتمت بالشكل الخارجي للشخصية مثل اهتمامها بالشكل الداخلي فنالت اعجاب المشاهد المصري وخلال الحلقات المقبلة ستظهر رشا في مشاهد تبرز موهبتها وقدراتها التمثيلية .

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رشا بن معاوية في مشهد امام مصطفي شعبان

يذكر أن الفنانة رشا بن معاوية منذ أول ظهور لها في الدراما المصرية في مسلسل "فوق السحاب" كانت قد لفتت إليها الأنظار بأدائها المتميز وموهبتها التمثيلية المتفردة، ونالت من قبل جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان المغاربي عن فيلم "ليلة القمر العمياء" للمخرجة خديجة المكشر، وقدمها المخرج مجدي السميري في البطولة بمسلسله "ليلة الشك" ونالت من خلاله أيضا جائزة أفضل ممثلة، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "المحفظة" من إخراج كريم برهومة وهو فيلم روائي قصير تم عرضه بمهرجان " أيام قرطاج المسرحية "، كما قدمت مسلسلات تونسية عديدة منها "الأكابر" ومسلسل "وردة وكتاب" و"الدوام " .