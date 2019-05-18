شاهد.. نائبة ترتدي الحجاب في البرلمان النمساوي بعد قرار منعه في المدارس

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:59 صباحاً - ارتدت نائبة نمساوية الحجاب في جلسة للبرلمان، احتجاجا على قرار سابق للمجلس بمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في البلاد.
وقالت النائبة مارثا بيسمان أثناء ارتداء الحجاب: “انظروا.. ما الذي حصل؟.. لم يتغير شيء”.
وأقر مجلس النواب النمساوي، الأربعاء، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
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