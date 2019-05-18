مسؤول لبناني يسخر من البطريرك الراحل صفير ويثير موجة غضب… فيديو

كتب امير فتحي في السبت 18 مايو 2019 02:59 صباحاً - أثار رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر موجة غضب في لبنان وذكل بعد سخر من البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير مستخدماً اوصافاً وعبارات غير اخلاقية.

وتم تسجيل الفيديو قبيل انطلاق المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الجمعة في مقر الاتحاد العمالي العام.

غير ان الأسمر​ وبعد انتشار الفيديو قال أنه “يتمّ التداول بفيديو مصوّر ينقل عنّي كلاماً قلته في معرض المزاح، وقبل بدء التصوير أثناء مؤتمر صحافي، إلا أنّ بعض المغرضين قاموا بتسريبه عمداً وإنّني أؤكد أنّني أكنّ للبطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​ جزيل الاحترام، كما للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ولجميع المقامات الروحيّة، وما قلته ليس سوى زلّة لسان أملك الجرأة للاعتذار عنها وأضع اعتذاري هذا بتصرّف البطريرك الراعي، رأس الكنيسة المارونيّة التي لي شرف الانتماء إليها”.

وقد استنكر عدد كبير من النواب ما قاله بشارة الأسمر واكدوا على ضرورة محاسبته على هذا الكلام وطالبوه بالاستقالة.