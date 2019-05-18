ما هي القنبلة التي ستفجرها ختام اللحام قريبًا؟

متابعة بتجــــــــــرد: أنا بطبعي انسانة خجولة ولكن امام الكاميرا اتحول الى انسانة اخرى”، هكذا وصفت الممثلة القديرة ختام اللحام نفسها في خلال اطلالتها ضمن برنامج “عالموجة سوا” عبر صوت لبنان100.5 مع الاعلاميين اندريه داغر وسميرة قصابلي منير.

وعن كسر خجلها في الحياة الطبيعية من خلال ادوارها قالت ختام :”امام الكاميرا اصبح انسانة اخرى والدليل شخصية عايدة صاحبة الكباريه الذي قدمته في احد ادواري التمثيلية”،واكدت بانها ترفض ادوار “التزليط والبوسة”.

اللحام تحدثت عن المشهد الذي استدعى موجة كبيرة من التعليقات على مواقع التواصل، والتي اشادت بادائها في دور الام التي تزحف على التراب فوق قبر ابنها في “الهيبة-الحصاد” فقالت : ” عشت الدور حتى النهاية ،وكل ما شاهدتموه هو وليد لحظته ، لطمت نفسي حتى شعرت بانني سافقد وعيي، صورته لمرة واحدة فقط ، وبعد التصوير خرجت منهكة ومرضت ليومين”.

وعن مواجهتها المباشرة مع القديرة منى واصف في الهيبة قالت ختام :” بدنا ننطر لنشوف الحلقات المقبلة اذا ما ستتم المواجهة مجدداً،ولي الشرف ان اقف امام منى واصف، “ناهد” نيمتني عالبوابة 3 ايام ولم تسمح لي بان ازور قبر ابني ليس بكثير علي ان اطلب قلب اولادها الاثنين مهر لابنتي، حرقتلي قلبي”.

وعن مسلسل “اخر الليل” قالت بانها تقدم فيه دور الممرضة ، وعن سرقتها لابنة ليس ابنتها قالت ختام انها لم تخطف الفتاة انما اخذتها بناء على طلب امها ، والسبب اجواء منزلها ،واكدت بان المسلسل يحصل على نسبة مشاهدة عالية واعجاب كبير من قبل الجمهور.

وتحدثت ختام عن دورها في شخصية “طريق” الام المغلوب على امرها وخائفة على بناتها ،وكان من اجمل الادوار التي قدمتها.

وعن مشاركتها في مسلسل “ام البنات” اكدت ختام انها قدمت دور المرأة الغنية والميسورة ماديا والمعدمة نفسيا”.

واضافت :” كل دور اقبل بتقديمه اعطيه حقه بغض النظر عن مساحة الدور،وعن البدل المادي قالت “الدنيا عرض وطلب”.

وعن محبة الجمهور:” هذا هو رأسمالي ومن بداياتي التمثيلية كان حلمي الحصول على محبة الناس، ولا امانع بان يوقفوني في الشارع والتقاط الصور او الحديث معي”.

وعن وجود المخضرمين في رمضان 2019 بادوار بارزة قالت ختام:” يللي بيوصّل الشخصية هو بيكون النجم”.

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وعن ابتعادها عن مواقع التواصل الاجتماعي فضلت ختام عدم الاقتراب من هذه المواقع لانها غير صحية “عم تقضي على الراوبط العائلية” ولكنها في المقابل اكدت بانها تقراء كل ما يكتب عنها “بنت اختي تتابع كل ما يكتب عني”.

معاناة الممثل اللبناني كثيرة ولا احد يعرف متاعب هذه المهنة الا من يعيشها هذا ما قالته ختام اللحام ،وفي مقارنة بين الممثل السوري والمصري واللبناني قالت :”كتمثيل وكقيمة كلهم سواسية ، بغض النظر عن جنسياتهم” ، ونفت وجود اي تمييز في المعاملة اثناء التصوير.

وعما اذا كانت تفضل ان تكون استمرارية للنجمة ليلى كرم او ان تكون ختام اللحام قالت :” يشرفني ان اكون استمرارية لممثلة بمستوى ليلى كرم،ولكنني احب ان اكون ختام اللحام في خطها الخاص كما فعلت ليلى كرم، واكدت بانها ضد عمليات التجميل والبوتوكس” انا مع الست انها تهذب وجها دون الغاء التعابير التي تخفي الاحساس”.

وعن رولى حمادة قالت بانها تعمل من قلبها ، وتحب عمل عمار شلق الذي يدخل بالشخصة للاخر، ورد الخال ابدعت في ثورة الفلاحين ، واعلنت ختام بانها تتابع انتي مين ، بروفا، خمس ونص ، اسود ، ” للاسف لا استطيع متابعة كل الاعمال بسبب ارتباطي في التصوير”.

وفي الختام اعلنت ختام اللحام بانها تستعد للدخول في تصوير عملها المقبل “راحو” وهو من كتابة كلوديا مرشليان واخراج نديم مهنا وبحسب وصفها انه عمل “بياخد العقل،هو القنبلة يللي رح تنفجروقت عرضه”.