فيلم "روكيت مان" يُبكي ألتون جون

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



"كانّ": عمت أجواء مهرجان "كان" موجة تأثر خلال عرض فيلم "روكيت مان" بحضور النجم البريطاني التون جون وتارون إيغرتون الذي يؤدي دوره بالفيلم الذي يحكي سيرة حياته. حيث وصل التفاعل إلى ذروته مع نهاية الفيلم ليعلو التصفيق الحار لدقائق طويلة قبل إضاءة الأنوار ويظهر التون جون باكيا من شدة التأثر.



وانسحبت حالة التأثر على فريق الفيلم من الممثل"إيغرتون" إلى المخرج ديكستر فليتشر فضلاً عن صديق التون جون الكبير كاتب كلمات أغانيه برني توبان.

وفي وقت لاحق خلال سهرة الفيلم على شاطئ "كارلتون" قدّم "جون" منفرداً على آلة البيانو أغنيته الشهيرة "I'm still standing" التي ساهمت في إعادة إطلاق مسيرته في العام 1983 وشكلت نهاية مرحلة قاتمة في حياته. فيما ازدادت الأجواء حماسةً مع صعود "إيغرتون" إلى جانبه على المسرح الصغير لتأدية أغنية "روكيت مان".

Advertisements

يشار إلى أن "جون" وصل عصر الخميس إلى قصر المهرجانات حيث تعرّض الأفلام في مهرجان كان من دون ربطة عنق مرتديا سترة سوداء طرز على ياقتها صاروخا أحمر وكتب على ظهرها "روكيت مان" بالفضي. ورافقه زوجه ديفيد فورنيش الذي شارك في إنتاج الفيلم. وبسبب صعوبة تنقله تجنب صعود السلالم الشهيرة ودخل من باب جانبي. وقد حيا الحشود مبتسما ووقف أمام المصورين ليلتقطوا له صوراً.

هذا وعُرِضَ "روكيت مان" خارج إطار المسابقة وهو يتناول رحلة صعود المغني البريطاني البالغ من العمر اليوم 72 عاماً، الى جانب علاقته الناجحة جداً مع برني توبان منذ العام 1970 مع ألبوم يضم أغنية "Your Song"

الفيديو الدعائي للفيلم: