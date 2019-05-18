"حكى ومغنى رمضانى".. فرقة بهججة تنثر عبق السعادة بالساقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توليفة غنائية مبهجة تقدمها فرقة بهججة فى أكبر سهراتها الرمضانية، والتى تطل خلالها على الجمهور عبر مسرح الساقية، وذلك فى تمام التاسعة والنصف مساء الخميس 30 مايو. بهججة من اسمها تعتمد فكرتها ببساطة على نشر البهجة عن طريق الأغانى، ربما لن تدرك بادئ ذى بدء كونها أغنيات بالأساس عندما تسمعها، نظرًا لاندماجك مع تفاصيل حكاية ومونولوج كل أغنية، وطريقة تأديتها الممزوجة بخفة دم منقطعة النظير، حكى ومسرح وتمثيل وغناء فى وجبة سماعية ومرئية واحدة تضفى روح السعادة على الجمهور ولو مؤقتًا، بعيدًا عن الحفلات الغنائية والعروض المسرحية المعتادة، وتكمل بنجاح كبير عامها الثالث منذ بداية رحلتها، وتعتمد على الأداء الغنائى الجماعى لخمسة فتيات، هن أسماء أبو اليزيد وسمر جلال وشروق الشريف، بجانب وئام عصام ورغدة جلال. Advertisements

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