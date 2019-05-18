شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن أبو الزهرة بدون كرسى متحرك ويطلب مقابلة محمد رجب فى "علامة استفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش "سامح" هيثم أحمد زكى الطبيب النفسى حالة من القلق فى أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "علامة استفهام"، خاصة بعد اختطاف خطيبته أثناء محادثته معها خلال فيديو كول لم يكشف من هو الذى اعتدى عليها واختطفها، وحاول "شوقى" الخادم الذى يعمل عنده هو ووالده بمحاولة مساعدته، ليقول له نفس الكلمات التى قالها نوح وقالتها خطيبته قبل اختطافها مباشرة وهى "العلامات إجابات بس منش دايما متشافة"، ليتعجب هيثم منه، ليكمل "شوقى" بأنه سيصطحبه قريبا لقريب له وكشف له بأن هذه الجملة يقولها دائما "الشيخ منصور" حسن العدل.

وتقابل "سامح" مرة أخرى مع "مروة الشواف" جيهان خليل، لمحاولة إيجاد طريقة تجبر "جاسر" شقيق "نوح" على النزول لمصر، لترد عليه قائلة: "فى حل بس صعب شوية ولازم تثق فيا، وهى مجرد كذبة بيضة، الموضوع إنك هتتصل على "جاسر" وتخبره بانك تقابلت مع "رحاب" ميرهان حسين وأنها تحدثت معك فى موضوع خطير ولازم تحكيه له ولكن يجب ان يكون وجها لوجه.

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وفى ختام الحلقة ظهر دكتور "ربيع" عبد الرحمن أبو زهرة وهو والد "سامح" هيثم أحمد زكى كعادته على الكرسى المتحرك بحكم أنه مشلول، واتصل على دكتورة "هيمت" نورهان وطلب منها أن يقابل "نوح الشواف" محمد رجب ليظهر بنهاية المشهد بالوقوف على قدميه، الأمر الذى أثار دهشة المشاهدين لأن حتى ابنه لا يعلم بأنه سليم ولا يعانى من شلل كما ظهر خلال الـ 10 حلقات الأولى من المسلسل.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.