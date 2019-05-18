شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يصور مسلسله "كلبش3" مع العوضى ويسرا اللوزى فى الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أمير كرارة مشاهد جديدة من مسلسله "كلبش3" الذى يعرض على شاشة ON E، فى الثامنة مساء يومياً، حيث يصور حاليا عدة مشاهد داخل مدينة الإنتاج الإعلامى تجمعه مع يسراللوزى وأحمد العوضى وأحمد عبد العزيز ومحمد على رزق، وعدد آخر من الفنانين، ويستمر التصوير حتى مساء اليوم السبت، وبعدها ينتقل لموقع تصوير آخر.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ انطلاق عرضه ، ونال إشادات كبيرة من النقاد وراود مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد المفاجأت المتتالية فى كل حلقة، التى وضعها المخرج بيتر ميمى فى إطار من الإثارة والتشويق.

"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.