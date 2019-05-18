شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة 12 من "أبو جبل".. مصطفى شعبان يتهم البزاوى بتوريطه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأحداث وتتكشف بعض الحقائق فى الحلقة 12 من مسلسل "أبو جبل" ويستمر مصطفى شعبان (حسن أبو جبل) فى مساعدة أشقائه وعدم التخلى عنهم، برغم ما يناله منهم من أذى وحقد وغل.
يذهب (حسن) مصطفى شعبان لوالد حبيبة شقيقه رزق، ولقن سائقه الخاص علقة ساخنة، ووجه له رسالة شديدة اللهجة بسبب ضرب شقيقه على يد رجاله، والنيابة تأمر بتجديد حبس (شعبان) أحمد حبشى 45 يوما، إذ إن المحامى أكد لحسن أن الأمر أصبح معقدا والأدلة ضد شعبان.
كما تلقى الشرطة القبض على (سعد) دياب لإمضائه شيكات بدون رصيد لحماه محمود البزاوى، حيث إن حماه قدم الشيكات للنيابة للضغط على حسن حتى يتنازل له عن الشركة.
وتنتهى الحلقة بتنازل (وجيه) محمود البزاوى عن المحضر، وبعد خروج سعد من السجن يذهب لحسن ليحصل منه على التنازل، ليفاجئه حسن بسؤال "ليه حطيت المفتاح لشعبان" ليوجه له اتهاما من ذلك السؤال بطريقة مباشرة.
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