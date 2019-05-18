شكرا لقرائتكم خبر عن بـ13 أغنية ومفاجأة.. تانيا صالح تأسر قلوب المصريين فى ليالى رمضان مع مريم صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يمكن لو فى بينى وبينك حكى كنا حكينا، يمكن لو فى بينى وبينك دمع، كنا بكينا".. بهذه الكلمات العاطفية أسرت المطربة اللبنانية تانيا صالح قلوب جمهورها المصرى بأولى حفلاتها الغنائية على مسرح دار الأوبرا المكشوف، ضمن مشاركتها فى إحياء ليالى رمضان.

وخطفت تانيا مسامع الحضور فى رحلة غنائية لملكوت أشهر أعمالها تخطت حاجز الـ13 أغنية، منها "يمكن لو"، و"كل ما تروح"، و"هالعيون" و"هى لاتحبك" و"لو كان قلبى معي"، مع مفاجأتها محبيها بإطلالة خاصة للمطربة المصرية مريم صالح والتى شاركتها الغناء على المسرح لأول مرة.

تانيا صالح مطربة وكاتبة أغان وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعى والسياسى اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًّا بين الطرب والموال والدبكة فى الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائى بغزارة فى الإنتاج بعشرات الأغانى وخمسة ألبومات، منها "وحدة" و"شوية صور" و"حفلة حية فى درم"، وأطلت مؤخرًا بألبومها الأخير "تقاطع".