شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو بانديراس وبنيلوبى كروز على السجادة الحمراء لفيلم pain and glory فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى أمس الجمعة فى دورته الـ72 حضور نجوم فيلم pain and glory.

وحضرت العرض بطلة الفيلم النجمة بنيلوبى كروز، والنجم أنطونيو بانديراس، حيث يشارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام.

مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى 25 مايو الحالى وشهدت ليلة افتتاح المهرجلن عرض فيلم "The Dead Don’t Die" بمسرح Grand Théâtre Lumière، وهو العرض الأول عالميا للعمل، فيلم "The Dead Do Not Die" من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم، وتدور الأحداث فى مدينة سنترفيل الهادئة، يجد السكان أنفسهم فى قتال حشد من الزومبى، حينما يبدأ الأموات فى الاستيقاظ من قبورهم.