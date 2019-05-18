محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أكدت مصادر مطلعة إعلانها خلال الأيام القادمة، عن قضية تهرب ضريبي ضد أحد المنتجين المعروفين. وأضافت المصادر، التي تحفظت على ذكر اسمها لـ الخليج 365، أن القضية ستشمل قيمة المبالغ التي تهرب المنتج الفني من دفعها، منذ بداية عمله بمجال الإنتاج وحتى وقتنا الحاضر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: قريبًا.. الإعلان عن قضية تهرب ضريبي ضد أحد المنتجين الفنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.