شاهد ماذا تقرأ رانيا يوسف قبل النوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام" في أثناء قراءتها لإحدى الروايات.

الرواية هى "حكايات يوسف تادرس" للأديب عادل عصمت.

تتناول الرواية رحلة يوسف تادرس ابن مدينة طنطا الذي ينشغل بالفن في ورشة جمعية الكتاب المقدس ويلتحق بكلية الفنون الجميلة في الإسكندرية في حقبة السبعينيات، لكنه يرغم على هجر هذا الطريق في شبابه بسبب المناخ الاجتماعي والاقتصادي السائد، ثم يعود في النهاية إلى عشقه الرئيس وهو الفن.

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فازت الرواية الصادرة عام 2015 عن دار "كتب خان" للنشر بجائزة "نجيب محفوظ" للأدب لعام 2016، المقدمة من دار نشر الجامعة الأميركية في القاهرة، وهي الرواية الخامسة للكاتب الذي أصدر من قبل أربع روايات من بينها "أيام النوافذ الزرقاء" التي فازت بجائزة "الدولة التشجيعية" في فرع الرواية في عام 2011، وألحقها بروايتين صدرتا خلال عام 2017، عن كتب خان أيضًا، وهما:"صوت الغراب" و"حالات ريم".

وعلقت رانيا على الصورة قائلة: "تصبحون على خير".

يذكر أن رانيا تغيب عن الماراثون الرمضاني هذا العام، وذلك بعد تأجيل مسلسلها "مملكة إبليس".