بعد نجاحاته.. "شركات المتحدة" تجدد الثقة في رئيس مجلس إدراتها تامر مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
جددت مجموعة شركات المتحدة، في بيان لها -مساء الجمعة- ثقتها في رئيس مجلس إدارتها تامر مرسي خاصة بعد النجاحات التي تحققت خلال فترة رئاسته للمجموعة.
ونفت مجموعة شركات المتحدة، في بيان صادر عنها حصل "الخليج 365" على نسخة منه، ما يتردد من شائعات باستبعاد تامر مرسي بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، مؤكدة أنها ستقدم دعمها المطلق له خلال الفترة المقبلة لاستكمال النجاحات التي تحققت.
وأوضحت الشركة، أن هذا البيان جاء لنفي ما يروجه أحد المنتجين المشهورين الذي لم يجد بديلاً عن إطلاق تلك الشائعة ردًا على النجاحات التي تحققت من خلال رئيس مجلس إدارة مجموعة المتحدة خلال الفترة السابقة.
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