بسبب الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام.. غادة نافع توجه رسالة غاضبة: "افتكروا ماجدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وجهت الفنانة غادة نافع رسالة غاضبة بسبب الاحتفال الكبير بالفنان عادل إمام، وتجاهل عيد ميلاد والدتها الفنانة ماجدة.

وكتبت نافع، عبر حسابها على "فيسبوك": "كل سنة وعادل إمام بخير، ربنا يديله العمر الطويل، بس عايزة أفكركوا إنكم نسيتوا العمر لحظة والعظيمة ماجدة، التي قدمت لمصر الوطنية قبل المصالح الشخصية، أنتجت وقدمت العمر لحظة عن حرب أكتوبر المجيدة، وأنتجت عظماء السلام وهجرة الرسول، وقدمت المراهقات وكان أول فيلم يناقش مشاكل الفتاة المراهقة في المجتمع المصري، عندما نحتفل بأعياد ميلاد الفنانين، يجب ألا ننسى العظيمة ماجدة، التي قدمت ما لم يقدمه أي فنان، قليلا من الوفاء يا مصر".

يذكر أن عيد ميلاد الفنانة ماجدة تزامن مع أول أيام رمضان هذا العام، إذ احتفلت بعيد ميلادها الـ88، فيما يحتفل الفنان عادل إمام اليوم بعيد ميلاده الـ79، وقدم العديد من الفنانين التهنئة له، فيما أنتجت قناة mbc مصر فيديو له يذاع في الفواصل الإعلانية.